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Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan İspanyol turist helikopterle kurtarıldı

Niğde Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turist, askeri helikopterle kurtarıldı.

Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan İspanyol turist helikopterle kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Niğde Aladağlar’da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turist, askeri helikopterle kurtarıldı.

Aladağlar’da dün akşam saatlerinde tırmanış yapan 74 yaşındaki İspanyol dağcının yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. 204’üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’na bağlı ekipler İspanyol dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana Şehir Hastanesine sevk etti. Kafa travması geçirdiği öğrenilen 74 yaşındaki İspanyol dağcı Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı; 74 yaşındaki İspanyol dağcının kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA
Kayseri Gündem

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