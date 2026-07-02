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Aladağlar'da ziyaretçi hazırlığı: Turizm altyapısı masaya yatırıldı

Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonları arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelaleleri'nde, yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi.

Aladağlar'da ziyaretçi hazırlığı: Turizm altyapısı masaya yatırıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürü Sami Yılmaz, müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında milli park sınırları içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri, Orman Köşkleri ile İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ziyaret edildi.
Alanın mevcut durumu ile ziyaretçilere sunulan hizmetler yerinde değerlendirilirken, ihtiyaçlar ve hayata geçirilebilecek iyileştirme çalışmaları hakkında incelemelerde bulunuldu.
Denetimin son bölümünde ise ziyaretçi memnuniyetini artırmaya yönelik planlanan projeler ve sürdürülen altyapı çalışmaları hakkında sahada görev yapan personelden detaylı bilgi alındı.

Haber Merkezi

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