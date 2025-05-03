Alanyaspor- Kayserispor: 1-1

Kayserispor Süper Ligin 34’üncü haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 30 Attamah kendi ağlarını buldu, Alanyaspor öne geçti... Ev sahibi ekip yine sağ kanattan hızlı atakla etkili oldu. Hadergjonaj'un derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Cordova'nın ceza alanı çaprazından kale alanına doğru ortasında Sporar'dan önce araya girmek isteyen Attamah ön direkte yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-0

Dk. 52 GOL! Ramazan Civelek müthiş vurdu, skora denge geldi... Kayserispor'un sol kanattan gelişen atağında Carole'ün ortasında savunmanın karşıladığı topu ceza yayının gerisinde kontrol eden Ramazan, sağ ayağının üstüyle sol köşeye çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Ertuğrul'un müdahale edemediği top ağlarla buluştu: 1-1

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Gain Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Jeanvier(Dk. 46 Mehdi Bourabia), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan(Dk.80 Baran Ali), Kartal(Dk. 81 Uzodimma), Cardoso(90+2 Hasan Ali Kaldırım), Talha

ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Ui-jo(Dk. 74 Efecan Karaca), Sporar

GOLLER: Dk. 30 Attamah(kendi kalesine),

Dk. 52 Ramazan Civelek

SARI KART: Dk. 44 Kartal Yılmaz, Ali Karimi(90+1)

(Kayserispor),

Dk. 72 Richard(Alanyaspor)