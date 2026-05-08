Alanyaspor – Kayserispor maçını hakem Yasin Kol yönetecek

Süper Ligin 32’nci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan görevlendirmeler neticesinde Kayserispor’un Süper Ligin 32’nci haftasında Alanyaspor’a konuk olacak. Yarın oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak. Yasin son son olaerak Kayserispor’un Eyüpspor ile deplasmanda 1- 1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.