Alanyaspor - Kayserispor maçını Numanoğlu yönetecek

Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanya’da oynanacak olan Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Tugay Kaan atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Tugay Kaan Numanoğlu’na bu maçta Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

28 Aralık 2022 Çarşamba günü Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak olan Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 17.00’de başlayacak.