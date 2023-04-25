Alarm sistemleri caydırıcı bir önlemdir

Can ve mal güvenliğinin arttırılmasında alınması gereken bazı önlemler vardır. Alarm sistemi kurdurulması ise bunlardan birisi. Hırsızların teknolojiyi yakından takip ettiğini belirten Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı, 'Hırsızlık yapan insanlar, olabilecekleri bildiği için ona göre mekânlar seçiyorlar

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  • 25.04.2023 11:53
  • Güncelleme: 25.04.2023 11:53
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Alarm sistemleri caydırıcı bir önlemdir

. Bizim tavsiyemiz her mekânda mutlaka alarm sisteminin olması gerektiğidir" dedi. Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı, alarm sistemleri hakkında bilgi verdi. Alarmın güvenlik açısından önemli olduğunu vurgulayan Kılcı, "Alarm sistemleri hırsızlık ve diğer yaşanabilecek olaylar için caydırıcı bir sistemdir. Dışarıda bir siren bulunması da caydırıcı bir durumdur. Alarm sistemi olan bir mekânda nasıl kapıyı bile kilitlemeden alarmı devreye alıp o mekândan ayrılabiliyorsa bunu hırsız da biliyor ve orada alarm varsa hırsız için caydırıcı bir unsur oluyor. Hırsızlık yapan insanlar teknolojiyi yakından takip ediyor, olabilecekleri bildiği için ona göre mekânlar seçiyorlar. Bizim her zamanki gibi tavsiyemiz, her mekânda mutlaka alarm sistemi bulundurulmasıdır. Can güvenliğinin yanı sıra her türlü emtianın koruma altında olması için de bu sistemler önemlidir. Alarm dediğimizde akla caydırıcılık gelir, alarmsız bir mekân düşünün hiçbir şeyden haberiniz olmaz" diye konuştu.

1ha

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