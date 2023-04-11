Alarm taktırmak isteyenlere ücretsiz keşif imkanı

 Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı, isteyen müşterilere ücretsiz bir şekilde keşif ve risk analizi yaptıklarını söyledi.

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  • 11.04.2023 15:32
  • Güncelleme: 11.04.2023 15:32
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Alarm taktırmak isteyenlere ücretsiz keşif imkanı

Kılcı, “Yakın zamanda yaşadığımız depremden ve hırsızlık olaylarından dolayı bu şekilde fayda sağlamayı düşündük. Saha ekiplerimize günlük 10 tane ücretsiz bir şekilde keşif ve risk analizi yaptırıyoruz. Keşif risk analizinde satışlar da gerçekleşiyor, müşterileri bilgilendirmeler de oluyor. En azından müşterilerin kafasında neden alarm almalıyım sorusunun cevabı yanıtlanmış oluyor” dedi.

İnsanlar ev ve iş yerlerini hem izlemek hem de güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kamerasını tercih ediyor. Japon Alarm Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı ise müşterilere ücretsiz bir şekilde hangi noktalarda güvenlik açığı olduğunu belirtmek ve neden alarm taktırılmalı sorusunun cevabı konusunda bilgilendirme yaptıklarını ifade etti. Kılcı, “Ücretsiz keşif ve risk analizi olmazsa olmazımızdır. Sadece satış pazarlama kurgusuyla ilerlemeyi doğru bulmuyoruz. Satış kısmından ziyade güvenlik sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ücretsiz olarak saha ve teknik ekibimizle müşterinin ücretsiz bir şekilde keşif risk analizini çıkarıyoruz. Hangi noktalarda güvenlik açığı varsa onları anlatıyoruz. Müşteri en azından konuya hakim oluyor. Yakın zamanda yaşadığımız depremden ve hırsızlık olaylarından dolayı bu durumu hızlandırdık. Biz de bu şekilde fayda sağlamayı düşündük. Saha ekiplerimize günlük 10 tane ücretsiz bir şekilde keşif ve risk analizi yaptırıyoruz. Keşif ve risk analizinde satışlar da gerçekleşiyor, müşterileri bilgilendirmeler de oluyor. En azından müşterilerin kafasında neden alarm almalıyım sorusunun cevabı yanıtlanmış oluyor. Yalnızca kamera değil 5 koruma sistemiyle hizmet veriyoruz. Kayseri’de ve diğer illerimizde de bu hizmeti açtık. Ortalama haftalık baktığımızda 200 müşterimize bu konuda hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ KEŞİF VE RİSK ANALİZİ YAPTIRMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR
Güvenlik açığını öğrenmek isteyen müşterilerin kendilerine nasıl ulaşabileceklerini de söyleyen Kılcı, “KLC Güvenliğin 4 ilde de kullanımda olan 0352 338 4545 numaralı hattından bize ulaşım sağlanabilir. Sosyal medya hesaplarımız da mevcut ve isteyen müşterilerimiz bize ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

1ha

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