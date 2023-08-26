Alev topuna dönen traktör kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir köyde alev alev yanan traktör kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

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  • 26.08.2023 17:21
  • Güncelleme: 26.08.2023 17:21
Alev topuna dönen traktör kullanılamaz hale geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyde alev alev yanan traktör kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yeni Sofular köyünde meydana geldi. H.T idaresindeki 49 AS 468 plakalı traktör bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası traktör adeta alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangın sonrası traktörden kullanılamaz hale geldi. Traktörün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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