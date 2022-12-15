Alevlere teslim olan fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangında oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

PAYLAŞ
  • 15.12.2022 10:28
  • Güncelleme: 15.12.2022 10:47
Alevlere teslim olan fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangında oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde üzerindeki bir çelik kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları 6,5 saat süren yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 12 araç ve 32 personel, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’nden 11 araç ve 28 personelle birlikte 6 tanker ve 5 kepçe müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Makat çatlağına botoks çözümü

Makat çatlağına botoks çözümü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Benzine zam kesinleşti

Benzine zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

O dolandırıcı tutuklandı

O dolandırıcı tutuklandı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı