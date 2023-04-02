Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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  • 02.04.2023 00:30
  • Güncelleme: 02.04.2023 09:47
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Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Küçük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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