Ali Babacan: Kılıçdaroğlu sadece Millet İttifakı'nın değil, 86 milyonun cumhurbaşkanı olacak

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine 15 gün kala ittifakların propaganda çalışmaları devam ediyor. Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için Kayseri’ye geldi. Liderler, seçmene seslendi. Kılıçdaroğlu’ndan önce platforma çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, birleşe birleşe kazanacaklarını söyledi. “Bu meydan çoktan kararını vermiş” diyen Babacan, “Bu şehir 2 cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir şehir. Turgut Özal ve Abdullah Gül kurucusu oldukları partinin değil tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmayı başarmış 2 isim de Kayseri’de yetişmiş. Bu şehir aynı zamanda Türkiye’nin en başarılı iş insanlarını yetiştiren bir şehir. Çalışanların ve üretenlerin şehri. Kayseri sadece ticarette değil hayırseverlikte de yarışanların şehri. DEVA Partisi’ni kurduğumuz günden beri sokak sokak geziyoruz. Fakat beni en iyi anlayan şehirlerden birisi Kayseri. Öyle bir döneme girdik ki faize karşı bir hükumet var şu anda. Kutsallarımızı her geçen gün istismar ediyorlar. Ama öte yandan devletin hazinesi son yıllardaki en yüksek faiz ödemelerini bu dönemde yaptı, yapıyor. Geçen sene hazineden ödedikleri faiz 311 milyar lira. Kur korumalı mevduat ilk açıklandığında ‘Hazineyi batırma projesidir, millî servetimizi faize peşkeş çekmektir’ dedim. Bu faizleri sizlerden Kayseri halkından alıyorlar. Kıt kanaat asgari ücretle geçinen çalışanımız bir de vergi ödüyor. Bütün bu vergileri topluyorlar, zaten parası olanın üzerine kur farkı diye ödüyorlar. Soğan 30 lira, kıyma 300 lira, pastırma en ucuz 750 liradan başlıyor 1250 liraya kadar çıkıyor. Gerçek enflasyonu gizliyorlar. Enflasyon yüzde 200’lere kadar çıkmışken TÜİK’e yüzde 70 diye açıklatıyorlar. Vergi ve enflasyon yoluyla bütün milletin cebinden topladıkları bir avuç zenginin varlığına varlık katmak için kullanıyorlar. Şu anda yeni ekonomik model dedikleri bu” diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak 6 parti bir araya gelerek 2 bin 300 maddelik ortak politika metni hazırladıklarını belirten Babacan, “6 parti olarak seçimden sonra ne yapılacağını bütün detaylarıyla hazırladık. ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ dedik ve ortak kararımız olan cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu belirlerdik. Sayın Kılıçdaroğlu kazandığı gün sadece Millet İttifakı’nın değil 86 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Bunu göreceğiz. ‘Ortak aday yetmez’ dedik ortak listeyle seçime gitme kararı aldık. Tek bir listeyle girelim ki tek bir oy dahi zayi olmasın dedik” ifadelerini kullandı.