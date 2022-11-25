Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Yukatel Kayserispor Başkan Adayı Ali Çamlı, Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz dedi.

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  • 25.11.2022 08:59
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:22
Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Başkan Adayı Ali Çamlı, "Berna başkan Kayserispor’dan kopamaz" dedi.

10 Aralık günü olağanüstü genel kurulu yapılacak olan Kayserispor’da Berna Gözbaşı, başkanlık görevini devredecek. Yapılan istişareler neticesinde Ali Çamlı’nın başkan adayı olmasına karar verildi. Tek liste ile genel kurula girecek olan Çamlı, mevcut Başkan Berna Gözbaşı’na övgü dolu sözler sarf etti.

Neden aday olduğunu ifade eden Ali Çamlı, "Ben isterdim ki Berna başkan devam etsin. Bir kadın başkanın Kayserispor’un başında olması şehrimize ve takımımıza değer kattı. Ama gelinen noktada Berna başkanın aldığı işi zirvede bitirme gibi bir karakteristik yapısı olmasından ötürü varını yok etmeyi göze alıyor. Yürüyen fabrikasında sıkıntı yaşayabiliyor. Bunu dahi gözü görmüyor. Bu noktada şehrin önde gelenleri ile oturduk ve Berna hanımın işlerini çok aksattığı gördük. Berna hanımın işlerine yoğunlaşıp yeniden eski başarılı günlerine dönmesi adına böyle bir karar alındı" dedi.

Berna Gözbaşı’nın, Kayserispor ile olan bağını koparamayacağını da söyleyen Çamlı, "Ben nasıl yönetimde yokken Berna hanımın yanında olduysam, o da yönetimde olmasa bile takıma destek verecektir, bizlerin yanında olacaktır. Berna başkan, Kayserispor’dan kopmaz, kopamaz" ifadesini kullandı.

İHA

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