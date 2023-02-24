Onur Bulut’un, Beşiktaş ile sözleşme imzalamasına ilişkin Kayserispor Başkan Ali Çamlı, "Bildiğimiz bir gerçek var; o da Onur Bulut’un bizimle 3 yıllık sözleşme uzattığı. 44 milyon TL bedelli bir sözleşme. Beşiktaş ile bu arkadaşın işi olmasaydı bizim sözleşmeyi bunlar gündeme almayacak mıydı? Bu kadar net" dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Basın Sözcüsü Samet Koç, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kayserispor’un son durumuyla ilgili bir problem olmadığını ifade eden Başkan Çamlı, Kayserispor’u en iyi yerde tutmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Başkan Çamlı, "Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle Kayserisporumuz açısından sıkıntı duyacağımız veya endişeye sevk edilebileceğimiz herhangi bir durum yok. Sorunları, problemleri değerli yönetimimizle, şehrimizle, şehrimizi yönetenlerle el ele vererek bir bir aşmaya başladık. Yönetime geldiğimdeki ’acaba’ dediğim noktadan bugün; ’inşallah başaracağız’ noktasına geldik. Takımımızın durumu şu anda iyi, geldiğimiz mali yapı şu anda küçümsenmeyecek kadar iyi. Hepimiz, Kayseri şehrinde en değerli markamız dediğimiz Kayserisporumuzu en iyi yerde tutmak için çaba sarf ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Onur Bulut ile sözleşme imzaladım, 3 yıl sözleşmeyi uzattım"

Onur Bulut’un, Beşiktaş ile sözleşme imzalamasıyla alakalı kararın hukuk tarafından verileceğini dile getiren Başkan Çamlı, "Onur Bulut bizim 3 yıl sözleşme imzaladığımız, bu sözleşmenin bedeli 44 milyon TL olan bir futbolcumuz. Kendisi tek taraflı feshetmiştir. Artık bundan sonrasını hukuk konuşacaktır. Şimdi Beşiktaş ile bu arkadaş anlaşamasaydı, bizdeki sözleşmesi geçerli olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bunun ötesinde bir şey söylemeye gerek yok. Onur Bulut’un sözleşmesini ben imzaladım, 3 yıllık sözleşme uzattım. Sözleşme imzalarken fotoğraflarımız var, basınla paylaşıldı. Onur Bulut haklıysa hukukta onu haklı görürler, biz haklıysak bizi görürler. Bildiğimiz bir gerçek var; o da Onur Bulut’un bizimle 3 yıllık sözleşme uzattığı. 44 milyon TL bedelli bir sözleşme. Beşiktaş ile bu arkadaşın işi olmasaydı bizim sözleşmeyi bunlar gündeme almayacak mıydı? Bu kadar net. Onun için üstünde duracak bir konu değil. Bundan sonra bizim avukatlarımız bu işi hukuka götürecekler, cevabı orada verilecektir" şeklinde konuştu.

"Bileti olmayan stada gelmesin"

Kulüp olarak artık ceza almak istemediklerinin de altını çizen Ali Çamlı, "Bundan sonra kesinlikle tribünlere biletsiz, passoligsiz kimse giremeyecektir. Kimse gelmesin. Yönetim olarak çok ciddi bir şekilde karar verdik. Artık biz ceza yemek istemiyoruz. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı var burada. Gerçekten sıkı tedbir alıyorum. Passolig’i ve bileti olan gelmesin, giremeyecek. İki yöneticimizin sadece işi stadyumda bu" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Çağdaş atan ve futbolcuların, deprem bölgesinde kurulan konteyner kentte buzdolaplarını aldığını da sözlerine ekleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi oraya 117 konteynerlik bir kent yaptı. Onun buzdolaplarını Çağdaş hoca ve futbolcular satın aldı. Biz oraya gittik ve yerleştirdik" diye konuştu.