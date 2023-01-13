Ali Çamlı: 'Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, 'Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi' dedi.

PAYLAŞ
  • 13.01.2023 21:32
  • Güncelleme: 14.01.2023 04:12
  • 36
Ali Çamlı: 'Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 4-1’lik Sivasspor galibiyetinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, “Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi” dedi.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyleyen başkan Ali Çamlı, “Hiçbir başarı tesadüfi gelmiyor. Ortada bir emek ve özveri var. Biz 3 hafta üst üste kaybettik. Hiç moralimi bozmadım. Bu takımın neler yapabileceğini biliyorum. Bizim takımımız ligin en iyi 8 takımından birisi. Ben uzun yıllardır futbolun içerisindeyim onun için hiç endişeniz olmasın. Bir maç kazandık, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına darısı. Ben herkese teşekkür ediyorum. Seyircilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çamlı, haftaya galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyerek, “Özellikle kapalı kale grubu bugün çok iyiydi. Böyle desteklemeye devam etsinler. Küfürsüz, kötü sözün olmadığı, sahaya maddenin atılmadığı bir seyirci grubu görmek istiyordum, bugün onu bize gösterdiler. Çünkü atılan her materyal bize para cezası olarak geri dönüyor. Bu şehrin parasının cezalara gitmesine kimse razı olmaz. Haftaya inşallah galibiyetin bir yenisini eklemek ve şehri bir daha ayağa kaldırmak üzere iyi akşamlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOMTAŞ arazisi için ilk adım atıldı

TOMTAŞ arazisi için ilk adım atıldı

Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile anlaştı

Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile anlaştı

İYİ Partili Yücel: 'Vatandaşın hakkını belediye meclisinde arıyoruz'

İYİ Partili Yücel: “Vatandaşın hakkını belediye meclisinde arıyoruz”

İYİ Partili Özhan, 'Kayseri savunmadan payını almalı'

İYİ Partili Özhan, “Kayseri savunmadan payını almalı”

Ayıların dron ile imtihanı: Pervanesiyle oynadılar

Ayıların dron ile imtihanı: Pervanesiyle oynadılar

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bin dairelik 2. etap başlıyor

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bin dairelik 2. etap başlıyor

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Husumetlisini bıçakla yaralayan gence 2 yıl 7 ay 7 gün hapis

Husumetlisini bıçakla yaralayan gence 2 yıl 7 ay 7 gün hapis

Tramvaya tutunan vatandaştan tehlikeli yolculuk

Tramvaya tutunan vatandaştan tehlikeli yolculuk

DAHA FAZLA
42 bin 500 lira sahte para ile yakalandı

42 bin 500 lira sahte para ile yakalandı

Çağdaş Atan: 'Bizim için geri dönüş ve nefes oldu'

Çağdaş Atan: 'Bizim için geri dönüş ve nefes oldu'

Ali Çamlı: 'Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi'

Ali Çamlı: 'Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi'

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Altın rekora doymuyor

Altın rekora doymuyor