Ali Çamlı: 'Söz verdim, biz bu işi başaracağız'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağı ile ilgili, Söz verdim, biz bu işi başaracağız dedi.

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  • 01.08.2023 08:29
  • Güncelleme: 01.08.2023 09:16
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Ali Çamlı: 'Söz verdim, biz bu işi başaracağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağı ile ilgili, "Söz verdim, biz bu işi başaracağız" dedi.

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirmenin planları içerisinde olan Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılacağı gün merakla bekleniyor. Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçı sonrasında açıklama yapan Başkan Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılacağını ifade ederek, "Kayserispor kamuoyu çok iyi biliyor ki biz bu işi başaracağız. Allah’ın izniyle buradaki sorunlar tek tek çözülerek sorunsuz bir hale gelecek. Transfer tahtası da açılır. Kayserispor en iyi yerde temsil de edilir. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Burası büyük Kayseri şehri. Bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. Neler yapıldığını neler yapılabilirliğini kamuoyu görecek" dedi.

Başkan Çamlı, hazırlık maçında alınan skorların önem arz etmediğini de dile getirerek, teknik heyet ve futbolcuların takımı başarıya taşımak adına azimli bir şekilde çalıştığını da sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
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