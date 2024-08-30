Ali Çamlı: Gurbetçilerimizin getirdiği ve Ali Naibi'nin reddettiği Kenan Yıldız Juventus'a gitti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, görevi devraldığı Berna Gözbaşı’ın yazılı olarak yaptığı açıklamalara karşı konuştu. Konuşması esnasında Ali Naibi’ye de serzenişte bulunan Ali Çamlı, “Kenan Yıldız o zamanlar Bayern Münih’in alt yapısında oynuyor. Bayern Münih yetkilileri ‘120 Bin Euro yetiştirme bedelini getirin futbolcuyu götürün’ diyor. Gurbetçi Mustafa Karazehir ağabey bir Kayserispor sevdalısı benim yönetimimde bulunan Hasan Irmak ile yetiştirme bedelini ceplerinden ödeyip bu futbolcuyu Kayserispor’a hediye etmek istiyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Kayseri’ye geliyorlar. Ali Naibi ‘ben o ismi ilk kez duyuyorum. Bizde Kenan Yıldız çok, bize isimli futbolcu lazım’ diyor. Bu arkadaşlarımızı geri gönderiyorlar. Bu futbolcu Juventus’a gidiyor” diye konuştu.

İtalya Serie A’da 27 maçta forma giyen 19 yaşımdaki futbolcu A milli formayı 12 kez giydi.