  • Haberler
  • Spor
  • Ali Çamlı: Gurbetçilerimizin getirdiği ve Ali Naibi'nin reddettiği Kenan Yıldız Juventus'a gitti

Ali Çamlı: Gurbetçilerimizin getirdiği ve Ali Naibi'nin reddettiği Kenan Yıldız Juventus'a gitti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Kayserili gurbetçi ağabeyimiz ve şu an yönetim kurulunda olan Hasan Irmak, Kenan Yıldız'ı bu kulübe kazandırmak istemiş ama Ali Naibi istememiştir. Buraya kabul edilmeyen futbolcu Juventus'a gitti' diye belirtti.

Ali Çamlı: Gurbetçilerimizin getirdiği ve Ali Naibi'nin reddettiği Kenan Yıldız Juventus'a gitti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, görevi devraldığı Berna Gözbaşı’ın yazılı olarak yaptığı açıklamalara karşı konuştu. Konuşması esnasında Ali Naibi’ye de serzenişte bulunan Ali Çamlı, “Kenan Yıldız o zamanlar Bayern Münih’in alt yapısında oynuyor. Bayern Münih yetkilileri ‘120 Bin Euro yetiştirme bedelini getirin futbolcuyu götürün’ diyor. Gurbetçi Mustafa Karazehir ağabey bir Kayserispor sevdalısı benim yönetimimde bulunan Hasan Irmak ile yetiştirme bedelini ceplerinden ödeyip bu futbolcuyu Kayserispor’a hediye etmek istiyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Kayseri’ye geliyorlar. Ali Naibi ‘ben o ismi ilk kez duyuyorum. Bizde Kenan Yıldız çok, bize isimli futbolcu lazım’ diyor. Bu arkadaşlarımızı geri gönderiyorlar. Bu futbolcu Juventus’a gidiyor” diye konuştu. 

İtalya Serie A’da 27 maçta forma giyen 19 yaşımdaki futbolcu A milli formayı 12 kez giydi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zamantı Irmağı'ndan 10 ton çöp çıkarıldı
Zamantı Irmağı’ndan 10 ton çöp çıkarıldı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Yeni yönetmelikle 2.elde yılda 3 araçtan fazla satış yapılamayacak
Yeni yönetmelikle 2.elde yılda 3 araçtan fazla satış yapılamayacak
Fatih Üzüm: 'Cumhur İttifakı olarak Kayseri, Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya devam edecektir'
Fatih Üzüm: 'Cumhur İttifakı olarak Kayseri, Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya devam edecektir'
Kayseri protokolünden Zafer Bayramı mesajları
Kayseri protokolünden Zafer Bayramı mesajları
Uzmanından uyarı: 'Okul çantası vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli'
Uzmanından uyarı: 'Okul çantası vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli'