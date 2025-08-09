Ali Dağ Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası başladı

Talas Ali Dağ ev sahipliğinde yapılan Ali Dağ Yamaç Paraşütü Mesafe Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası başladı. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başlayan yarışlara 120 sporcu katıldı. Teknik bilgiler verildikten sonra sporcular uçuşlara başladı.

FEDERASYON ASBAŞKANI KAHRAMAN: FEDERASYON BURASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Ali Dağında başlayan uçuşlar öncesi açıklama yapan Türkiye Hava Sporları Federasyon Asbaşkanı Abdullah Kahraman, “Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası aynı zamanda Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası yapıyoruz. Türk sporcularımız bu yarışlar sonucunda Milli takıma seçiliyor. Türkiye’deki en üst dizeydeki şampiyona. Bugünki parkur uzunluğumuz 75 kilometre. Buradan kalkan sporcular Pınarbaşı ve Tomarza’da belirle yerlere inecek. Şampiyonada 90 Türk, 20-25 yabancı olmak üzere 120 sporcu var. Rüzgârın yönü ve şiddetine göre o günün güzergahını sabah belirliyoruz. Ali Dağı yamaç paraşütü anlamında Türkiye’nin en önemli yerleri arasında. Kayseri valimiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Talas Belediye Başkanımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bize çok destek veriyor. Burada çok şampiyonalar yapıldı. Hedefimiz Ali Dağı’nda Dünya şampiyonası yapmak. Ali Dağı kakış iniş konusunda şehir merkezindeki tek yer. Federasyon olarak burasını çok önemsiyoruz” dedi.

Sporcular daha sonra belirlenen alanlara inmek için uçuşa geçti.