Ali Dağ Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Teknik Toplantısı yapıldı

Ali Dağ Yamaç Paraşütü Mesafe Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak. Müsabakalardan bir gün önce teknik toplantı yapıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas E-Spor Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Tekeşli, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Emre Şahin, Asbaşkanı Abdullah Kahraman, hakemler ve sporcular katıldı.

"KAYSERİ ORGANİZASYONU LAYIKIYLA YAPACAK"

Vali Yardımcısı Ömer Tekeşli; "Yamaç paraşütü camiası, hepiniz hoş geldiniz. Kayseri gelince akla pastırma, mantı gelir ama Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri ve son zamanlarda ciddi bir şekilde spor şehri olma yolunda ilerliyor. Biz burada uygun bir akarsu bulunca rafting ve kano parkuru yamıyoruz. Sportif turizm amaçlı çalışmalarla burasını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Erciyes Dağımız ve Ali Dağımız var. Biz bu sene Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Ama hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Kayseri adına yakışır organizasyonu layıkıyla yapacak” dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Ali Dağ Yamaç Paraşütü Mesafe Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Bugün de teknik toplantı için geldik. İlimizde bu organizasyonda siz değerli sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışların sağlık sıhhat ile tamamlanıp güzel bir organizasyonla da sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Emre Şahin, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu spor çok özel ve güzel bir spor. Burada yarışma yapmak istediğimizi valimize söylediğimizde çok sevindiler, söz verdiler. Valimiz Gökmen Çiçek ile bugün teknik toplantımıza gelen Vali Yardımcımız ve İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’ya çok teşekkür ediyoruz” diye belirtti.

Ali Dağ Yamaç Paraşütü Mesafe Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda yerli ve yabancı 120 sporcunun mücadele edeceği açıklandı.