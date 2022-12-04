Ali Dağı Eteklerinde Villa Parselleri Satışa Sunuluyor

Talas Belediyesi'nin, Reşadiye ve Başakpınar'da satışa çıkardığı 89 parça taşınmaz için düzenlediği ihaleye sayılı günler kaldı. Açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin yapacağı hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

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  • 04.12.2022 10:42
  • Güncelleme: 04.12.2022 11:23
Ali Dağı Eteklerinde Villa Parselleri Satışa Sunuluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin, Reşadiye ve Başakpınar’da satışa çıkardığı 89 parça taşınmaz için düzenlediği ihaleye sayılı günler kaldı. Açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin yapacağı hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenecek ihale ile Reşadiye Mahallesi sınırlarında yer alan 80 adet villa parseli ile Başakpınar Mahallesinde yer alan 9 adet sanayi alanı satışa sunulacak. İki kısım halinde gerçekleştirilecek ihalenin ilk aşamasında 41 parsel villa arsasının satışı 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak. İkinci kısımda ise 8 Aralık Perşembe günü 39 adet villa parseli ile 9 adet sanayi alanının ihalesi gerçekleştirilecek. 7-8 Aralık 2022 saat 14.00’te encümen huzurunda gerçekleştirilecek olan ihalelere katılımın yoğun olması bekleniyor.

Taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 0352 437 00 54/2440 numaralı telefondan alınabilir.

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İHA

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