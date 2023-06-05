Ali Dağı kalkış pisti yenileniyor

Talas Belediyesi ev sahipliğinde yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi uluslararası spor organizasyonlarının gerçekleştirildiği Ali Dağının zirvesinde pist düzenleme çalışması başladı.

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  • 05.06.2023 12:47
  • Güncelleme: 05.06.2023 15:39
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Ali Dağı kalkış pisti yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ev sahipliğinde yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi uluslararası spor organizasyonlarının gerçekleştirildiği Ali Dağının zirvesinde pist düzenleme çalışması başladı.

Türkiye’deki en önemli hava sporu merkezlerinden birisi olan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası öncesi kalkış pisti yeniden düzenleniyor. Kalkışların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi adına yapılan çalışmalar çerçevesinde önce kepçe tarafından zemin düzenlemesi yapılıyor. Batı, kuzey ve doğu pistindeki bu çalışmaların ardından zemin sıkılaştırmasıyla birlikte kilit parke döşemesine geçilecek. Her yıl Kayseri semalarının rengarenk olduğu ve bu sene 6-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona öncesi yürütülen çalışmalarla sporcular daha rahat ve güvenli bir kalkış yapma imkanına sahip olacak.

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcunun katılacağı yarışmaya daha iyi imkanlara ev sahipliği yapılmış olacak.

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İHA

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