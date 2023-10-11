Ali Dağı mesire alanı cumartesi günü yeniden açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezlerinden olan Ali Dağı Mesire Alanı'ndaki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, mesire alanının Cumartesi günü saat 16.00'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla vatandaşın hizmetine sunulacağını duyurdu.

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  • 11.10.2023 11:50
  • Güncelleme: 11.10.2023 15:23
Ali Dağı mesire alanı cumartesi günü yeniden açılıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezlerinden olan Ali Dağı Mesire Alanı’ndaki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, mesire alanının Cumartesi günü saat 16.00’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla vatandaşın hizmetine sunulacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, vatandaşların uğrak noktası olan Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve son aşamaya gelen tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti. Büyükkılıç, mesire alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek, son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Mesire alanındaki incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Talas’ımızın en önemli dinlenme ve keyifli bir vakit geçirme ortamı olan mesire alanındayız. Burası daha önce hayata geçirilmişti, çok da gelişti, güzelleşti” dedi.

Yenilenme yönünde çalışma yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni eklemeler yaptık. Hem oturma grupları bağlamında hem kullanım açısından hem de çocuklarımızın rahatlıkla dinleneceği, eğleneceği açısından çalışmalar yaptık” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Talas bölgesinde bu tür beklentilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Gelişen, güzelleşen bu şirin ilçemize mesire alanımız hayırlı uğurlu olsun. Yüklenici firmamıza, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin hem Fen İşleri hem de Park Bahçeler birimine özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mesire alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla açılacağını duyuran Büyükkılıç, “Cumartesi günü saat 16.00’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla halkımızın hizmetine sunulacağını paylaşmak istiyor, vatandaşlarımızı o gün burada hep beraber, eğlenmeye, dinlenmeye, keyifli bir vakit geçirmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı Mesire Alanı’nda şehir manzarası eşliğinde çay içmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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