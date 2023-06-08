Ali Dağı Mesire Alanı tadilat ve düzenleme çalışmaları incelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte kentin önemli turistik merkezlerinden olan Ali Dağı Mesire Alanı tadilat ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

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  • 08.06.2023 10:54
  • Güncelleme: 08.06.2023 11:24
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Ali Dağı Mesire Alanı tadilat ve düzenleme çalışmaları incelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte kentin önemli turistik merkezlerinden olan Ali Dağı Mesire Alanı tadilat ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Kent merkezi ve ilçelerde yeşil alanlar ile mesire alanlarına yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, kullanımda olan mesire alanlarında da iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Başkan Büyükkılıç; bu çerçevede vatandaşların uğrak noktası olan Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve önemli bir aşama kaydedilen tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Mesire alanındaki incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin daha konforlu yeşil alanlara kavuşması için gayret gösterdiklerini belirterek; “Hemşehrilerimizin mesire alanlarımızı huzurlu bir şekilde kullanabilmeleri için azami çaba gösteriyoruz. Kentimizin yeşil alan oranını ilçelerimiz ve kent merkezimize yaptığımız millet bahçeleri ile hızla arttırırken kullanımda olan mesire alanlarımızın da konforunu arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yenilenen yüzü ile yakın zamanda hizmete sunacağımız Ali Dağı Mesire Alanı şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesire alanında yürütülen çalışmaları yakından inceleyerek son durum hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

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İHA

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