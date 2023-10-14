Ali Dağı Mesire Alanı Yeniden Hizmete Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 milyon TL harcama yapılarak yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlanan Ali Dağı Mesire Alanı Tanıtım Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Vatandaşların uğrak noktası olan Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı resmi açılış töreniyle Kayserililerin hizmetine sunuldu. Ali Dağı Mesire Alanı Yenileme ve Genişletme Çalışmaları Tanıtım Töreni’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bürokratlar ile il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize en güzel mesire alanlarından birisi olarak eklenmiş olan bu halkanın yenilenmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’nin yeşiliyle dünya standartlarına çıkan ve olumlu anlamda anılan bir şehir olma yönünde hızla ilerlediğine vurgu yaparak, “Gerek ilçe belediye başkanlarımız gerekse Büyükşehir olarak el ele vermek suretiyle, Valiliğimizin de bu alanda ağaç dikme projeleriyle adeta şehrimizi yeşilin en güzel tonlarıyla buluşturmaya ve oksijenizasyonu artırmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Burada mesire alanı olarak kullanılan bölgenin yıpranması ve ihtiyaçların değişmesiyle yeniden bir gözden geçirme süreci gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı;

"45 bin metrekare alana sahip olan bu alanın yenilenmesi konusunda çok büyük eklentiler ve çalışmalar yapılırken, günün şartlarına uygun malzemeler kullanıldı. Piknik alanları yenilenirken, piknik alan sayıları 110’dan 143’e çıkarıldı. Ormancı masaları diye bilinen masalarımızın sayısı artırılırken, aynı zamanda onlar da büyütülerek, ihtiyaca cevap verir konuma getirildi. Yine standartları yükseltilen yeni mangallar eklenirken, Kayseri’mize yegâne mangal yapılabilecek bir alana yer verilmiş oldu. İhtiyaca cevap vermek adına ibadet mekânları oluşturuldu, çocuklarımıza günün şartlarına uygun oyun alanları oluşturuldu, minik bebekler için emzirme odasından tüm ihtiyaçlara cevap verecek, buraya gelen ailelerin uzun süreli kalmalarına fırsat verecek yeşil ortam imkânı sağlandı.”

Büyükkılıç, alanda toplam 8 bin metrekare yürüyüş alanı yenilendiğini, 5 bin metre bordür imalatı yapıldığını, çeşmelerin yenilendiğini, merdivenlerin tamamen gözden geçirildiğini ifade etti. Ali Dağı Mesire Alanı’nda 50 milyon TL’yi bulan bir yenileme çalışması yapılığına vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bazalt taşlarıyla yapılmak suretiyle 137 basamak merdiven içeren iki taraflı güzel bir görüntü oluşturuldu. Sulama ve elektrik hatları yenilendi, merdiven kenarları dekoratif aydınlatmalar ile donatıldı. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel olan mesire alan ortaya çıktı. 114 kapalı kamelya, 32 açık kamelya, 8 salıncak kamelya, 165 çöp kovası, 100 adet metal mangal, 2 ayrı alanda 1 adet kuleli oyun gurubu, 3 adet salıncak, 3 adet dönence, 3 adet tahterevalli, 3 adet zıpzıp montajları gibi çocukların ve gençlerin rahatlıkla eğleneceği ortamlar oluşturuldu. Değişik bitki çeşitleriyle burası zenginleştirilirken, ayrıca 4 milyon 500 bin TL’lik bitki ve ağaç ile ilgili donanım sağlandı. Kısacası bugünün rakamlarıyla 50 milyon TL’ye mal olan bu yenileme çalışmalarıyla pandemi, deprem derken bugünlere geldik. İnşallah keyifli bir ortamda Talas’ımızın ve Kayseri’mizin güzel insanları bu güzel ortamlardan yararlanırlar.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde yapılan bu alanın 15 senedir hizmet gördüğünü belirterek; “Bugün de Memduh ağabey çok güzel bir şekilde yenilemiş, biraz önce de kalem kalem saydı. Anladığımız 50 milyon TL para harcamış, eline sağlık, Allah razı olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç’a hem teşekkür hem tebrik eden Bakan Özhaseki, “Hizmet eden tüm belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onlar bizim yüz akımız, bir taraftan şehri değiştiriyor, dönüştürüyorlar, bir taraftan da zamanında yaptıkları işlerle Kayseri’deki kalkınmanın adeta bir motoru, dinamosu oldular. Ellerine sağlık, fedakârca gayret ediyorlar. Başta Memduh ağabeyim olmak üzere tüm değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum, bu parkımızda hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanın” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da vatandaşların güzel bir şekilde burada ağırlanacağını belirtti. Çopuroğlu, “Bugünün anlamını ifade etmek şöyle bir kelime ile mümkündür. Bugünkü daha bir fragman. İnşallah büyük açılış cumhurbaşkanımızla beraber Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile taçlanmış olacak” şeklinde konuştu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Ali Dağı Mesire Alanı Yenileme ve Genişletme Çalışmaları için teşekkürlerini ileterek, konuşmasında; “Kayseri’nin en önemli yeşil alanı ve park zincirinin önemli bir halkasında bulunuyoruz. Sayın Memduh Başkanımız ile konuştuğumuzda buranın yenilenme noktasında talimat verdi. Çok özel ve güzel bir proje ile yenilikler katılarak, şelalesinden su çeşmelerine kadar hepsi yenilenerek, yeni bir park oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bütün Kayseri adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol inceleme yapmak üzere Ali Dağı Mesire Alanı’nı gezdi.