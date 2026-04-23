Ali Dağı'nda anlamlı etkinlik: Fidanlar isimlerle yaşatılıyor
Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Ali Dağı bin 570 rakımda fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Dikilen fidanlar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin adları ile isimlendirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Ali Dağı bin 570 rakımda fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Dikilen fidanlar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin adları ile isimlendirildi.