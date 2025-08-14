Ali Dağı'nda Korku Dolu Anlar: Fransız Turist Havalanamadan Yuvarlandı

  • Haberler
Kayseri'nin gözde yamaç paraşütü noktalarından Ali Dağı, bu kez adrenalin değil, endişe dolu anlara sahne oldu. 64 yaşındaki ihtiyar Fransız turist Daniel Thuillier, gökyüzüne açılmak isterken yere yuvarlandı.

Yamaç paraşütü yapmak üzere Ali Dağı’na çıkan Thuillier, kalkış hazırlıklarını tamamladıktan sonra havalanmak istedi. Ancak rüzgârın oyununa mı geldi, dengenin kurbanı mı oldu bilinmez; paraşütçü turist bir anda yere yuvarlandı. Olayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi.

AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. UMKE sağlık personeli, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, AFAD ekipleri ise zorlu arazide mahsur kalan Thuillier’i yukarı çıkardı. Yapılan kontrollerde turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Dağı, bu olayla bir kez daha doğa sporlarının ne denli dikkat ve hazırlık gerektirdiğini hatırlattı.

 

Haber Merkezi

