Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapmanın maliyeti ne kadar?

Yamaç Paraşütü Eğitmeni Furkan Koçak Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapmanın maliyeti ve yolcuların uçuşu hakkında bilgiler verdi. Eğitmen Koçak: “Yamaç Paraşütü, motorsuz en hafif hava aracıdır. Yamaç Paraşütü dört bölümden oluşur. Halkımızın paraşütü olarak adlandırdığı kısma kubbe diyoruz. Kitaplarda kanat olarak da geçer ya da pilotların ya da insanların ağzında kanat olarak geçer. Askı ipleri ikinci bölümümüz, görünen ipler. Taşıyıcı kolonlarımız var ve dördüncü bölümde harness ve yedek paraşüt var. Müşterilerimize rezervasyon yaptırıyoruz. Rezervasyonsuz olduğu zaman genellikle uçuşlarımızı yapamıyoruz. Çünkü yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O yüzden rezervasyon yaptırmalarında fayda var. Rezervasyon saatini, gününü belirledikten sonra buraya dağıtıyoruz müşterimizi. Buradan kendi araçlarımız var. Bizim kendi araçlarımıza bindiriyoruz. 15-20 dakikalık bir araç yolculuğumuz oluyor tepeye ulaşım için. Tepeye ulaştıktan sonra kısa bir bilgilendirmemiz var yolcularımıza. Kalkışta yapmaları gerekenlerle ilgili. Oturmamak, yürü dediğimizde yürü, koş dediğimizde koş gibi tavsiyeler veriyoruz yolcularımıza. Daha sonra bu bilgilendirmeyi yaptırdıktan sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Bağlantılarımızı, paraşütümüzü kontrol ediyoruz ve uçuşu başlatıyoruz. Uçuş süresi ortalama, hava durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalama verecek olsak minimum 15, maksimum 30-40 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu hava güzel olduğu zaman ya da bazen çok hafif bir yolcumuz var, rüzgar şiddetli diyelim. Bu gibi durumlarda daha uzun süre kalabiliyoruz havada. Yani istediğimiz zaman hemen inme şansımız yok ama kısa sürede inme yöntemlerimiz var tabi. Yağışlı havalarda, fırtınalı havalarda uçulamaz. 30-35 km üzerinde rüzgar olduğu zaman uçuşlarımız zorlaşıyor. Bir de bunun müşteri ağırlığı var. Genellikle hafif rüzgarlarda uçurabiliriz ama ağır insanlar, mesela 90 kilonun üzerinde, 100-120 kiloya kadar rüzgar fark etmiyor, fırtına olmadığı sürece uçuş yapabilirler. Şu an Kayseri'de sezona göre değişiyor fiyatlar. Geçen yıl 3 bin 500 bandında bir fiyat belirlenmişlerdi, o fiyatlarla uçuyorduk. Ama bu yıl 2 bin 500'e çektik fiyatları. Sezonun ortasında da zam yapıyorduk, her zaman zam yapmadık. Fiyatları gayet makul tutmaya çalıştık. Bir uçuş maliyeti 2 bin 500 TL. İçerisinde daha ulaşım için servis ücreti, uçuş ücreti, yolcu için uçuş sigortası ücreti ve havada çektiğimiz fotoğraf videolarının ücreti dahil 2 bin 500 TL'ye tüm bunlara sahip olabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.