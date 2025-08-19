  • Haberler
Talas ilçesi Ali Dağı rampasında meydana gelen trafik kazasında müstakil evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralanırken yolcular yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 22.15 sıralarında Talas İlçesi Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Ali Dağ istikametine giden C.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin bahçesine uçtu. 

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan araç sürücüsü C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 2  yolcu ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araç uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkartılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Ali Dağı rampasında seyreden lüks otomobil evin bahçesine uçtu
