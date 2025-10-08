Ali Dağı, 'Yangın Kalkanı' ile yangından korunacak

Bu proje, Ali Dağı'nın doğal dokusunu korumak, yangın riskini azaltmak ve bölgenin çevresel güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Proje, erken uyarı sistemleri, yangın söndürme ekipmanları, yeşil alan koruma tedbirleri ve eğitim çalışmalarını içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin önemine vurgu yaparak, “Ali Dağı, Talas’ın ve Kayseri’nin nefes alanı, göz bebeği konumunda. Burada olası bir yangının telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceğinin farkındayız. Bu nedenle Alev Kalkanı Projemiz için Türkiye Belediyeler Birliği’nden önemli bir hibe desteği aldık. Katkılarından dolayı TBB’ye teşekkür ediyorum. İmzalanan protokol ile birlikte çalışmalarımızı hızlıca başlatacağız. Amacımız sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de güvence altına almaktır.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi, çevre ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleriyle daha önce de dikkat çekmişti. Geri dönüşüm çalışmaları, iklim değişikliği ile mücadele adımları ve yeşil alan düzenlemeleri gibi projelerle örnek bir belediye olma yolunda ilerliyor. “Alev Kalkanı” projesi de bu vizyonun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.