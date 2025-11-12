Ali Dağının Zirvesine 1111 Fidan

Talas Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilçenin simgelerinden Ali Dağı'na 1111 fidan dikildi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı ve üç tepeden oluşan Ali Dağının batı kısmındaki zirvesinde gerçekleştirilen programda karaçam, meşe ve sedirin yanı sıra badem gibi meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı etkinlikte daha önce oluşturulan çukurlara fidanlar yerleştirildi. Daha sonra üzerine konan toprakların sıkıştırılmasıyla birlikte fidanlara can suyu döküldü.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle hem Ali Dağı’nın daha da yeşillenmesi hem de erozyona karşı alınacak tedbirlerin artırılması amaçlanıyor. 

BAŞKAN YALÇIN DA BAYRAMHACI DA FİDAN DİKTİ

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kayseri Valiliği tarafından Bayramhacı’da düzenlenen programda çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu. 

Kayseri protokolü ile birlikte fidan dikimi gerçekleştiren Başkan Yalçın, “Bugün küçük bir fidan, yarın büyük bir orman. Bayramhacı’da diktiğimiz fidanlar, birkaç yıl sonra bizi orman olarak karşılayacak” dedi. 

Haber Merkezi

