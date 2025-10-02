Ali Emre Mart, yeniden TÜRSAB Erciyes Temsil Kurulu Başkanı oldu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) tarafından bugün Olağan Yönetim Kurulu kararı ile Seçim Gündemli Erciyes Bölge Temsil Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı için saat 11’de başlayan oy kullanma işlemi 17.00’de sona erdi. Başkanlık seçiminde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Ali Emre Mart, 63 üyenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mart, “4'üncü dönemdeyiz. Acentalarımız bize yine teveccüh gösterdi. Yine birlikte bugün seçimleri tamamlamış olduk. Yeni dönemde de yine seyahat acentalarımızın gelişmesi için info programlarına devam edeceğiz. Ayrıca 8 Ekim'de de Genel Başkanımız bölge acentalarımızı ziyaret edecek. Burada geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Seçime gelip oy kullanan, mesleğine sahip çıkan tüm meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim genel seçimlerimiz var 22 Kasım'da. Genel Başkanımız gelecek, burada tüm acentalarla birlikte bir toplantı gerçekleştirecek. Yeni dönemde bizleri neler bekliyor, onlarla ilgili bilgi aktaracak. Onun haricinde de sadece genel merkez değil, diğer seçime girmiş, kazanmış olan BTK başkanlarımız da bu davete gelecekler. Bizim genel olarak zaten projelerimizde seyahat acentalarının gelişmesine yönelik, yeni bilgi amaçlı programlar düzenlemek; gitmediğimiz destinasyonlarla ilgili bu destinasyonlara yeni info programları düzenlemek; kaçak seyahat acentaları faaliyetlerini daha sıkılaştırıp minimum düzeye düşürmek gibi etkinliklerimiz olacak. Kayseri'deki, Sivas'taki ve Yozgat'taki seyahat acentalarımız mesleğine sahip çıktı. Bu bizim için çok önemliydi. Türkiye'deki en iyi birliklerden birisiyiz. Çok iyi yönetiliyoruz, buna da devam edeceğiz. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilen Ali Emre Mart’ın Yönetim Kurulu Asil üye listesinde Gülden Karagül, Ahmet Akı, Ahmet Kalın, Mustafa Gülmez, Cafer Üzrek, Erkan Özkan Yedek üye listesinde ise Mustafa Akgür, Mehmet Koyuncu, İrfan Meral, Beyza Akpınar, Özcan Özkan, Ömer Ali Gültekin ve Mehmet Atıcı yer alıyor.