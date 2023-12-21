Ali İhsan Türcan Hoca'nın iki kitabı birden yayınlandı

Eski Kayseri Camii Kebir İmam Hatiplerinden Ali İhsan Türcan Hoca'nın, 'İnsana uygun, İnsanca Hayat: İSLAM' ve 'Nur Ayetinin Tefsiri ve Allahu Teala'nın Yakınlığının İzahı' isimli iki kitabı yayınlandı.

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  • 21.12.2023 17:24
  • Güncelleme: 21.12.2023 17:24
Ali İhsan Türcan Hoca'nın iki kitabı birden yayınlandı

Eski Camii Kebir İmam Hatiplerinden Ali İhsan Türcan Hoca tarafından kaleme alınan 'İslam' kitabı, bir müslümanın inanç sistematiği ve günlük hayatını insanca devam ettirebilmesi için gerekli olan ilmihal bilgilerini konu ediniyor.

Yazarın ikinci kitabı olan 'Nur Ayetinin Tefsiri'nde  ise Kur'anı Kerim'in Nur Suresi 35. ayette geçen ve Nur ayeti olarak bilinen ayeti kerimenin etraflı bir izahatı ile Allhu Teala'nın esma-ül hüsnasının anlamları üzerinde duruluyor.

Ali İhsan Türcan Hoca'nın hocanın, hacım bakımından küçük ama içeriği bakımından önemli konulara değinen bu iki kitabı Netform Matbaacılık tarafından yayınlandı.

Haber Merkezi

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