Ali İsmail Korkmaz davasında ikinci defa yargılanan polise 7 yıl 15 gün hapis

 Gezi protestoları sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz hakkında Kayseri'de görülen davada, 'basit yaralama' suçundan yargılanan polise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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  • 17.01.2023 17:14
  • Güncelleme: 17.01.2023 17:14
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Ali İsmail Korkmaz davasında ikinci defa yargılanan polise 7 yıl 15 gün hapis

2013 yılında Gezi protestolarında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülmüştü. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası polis memuru H.E. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar yargılandı. 

Savcı mütalaasında sanık polise ‘kasten yaralama’ suçundan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık H.E. hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
KORKMAZ AİLESİNİN AVUKATI: İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SİYASİ BİR SUÇTUR
Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan Avukat Ayhan Erdoğan “Bugün anayasa mahkemesi H.E. isimli sanığın eziyet suçundan ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden bir yargılama yapıldı.  Ancak mahkeme eziyet suçuna ilişkin bizim anayasa mahkemesinde tespitine dayanan iddialarımızı uygulamak yerine eski cezayı uygulamak zorunda kaldı. Benim kamu çalışanlarına ve güvenlik güçlerine önerim, anayasa haklarını savunan insanların haklarını savunduğu zaman iktidarın anayasaya aykırı emirlerini uygulamak durumunda kendilerini bırakmamaları. Bunun er geç bir karşılığı ve bu karşılığı olduğunda da kendilerini yalnız göreceklerini, iktidarın kendilerini yanında görmeyeceklerini bilmeleridir. Bu yargılama aslında tüm güvenlik güçlerine bir uyarı anlamındadır. Bu kararı doğru anlamalarını isterim. Bir daha hukukun dışına çıkarak müdahale etmesinler. Gezi sürecini bir husumet olarak gören siyasal iktidarın bu siyasal kavgasının parçası olmasınlar.  Zira gezi denilen olay siyasal iktidarın İstanbul 6’ncı İdari Mahkemesinin kararına rağmen ve anayasanın ona uyma zorunluluğuna rağmen ona uymayı reddederek oraya bir topçu kışlası inşa etmesine karşı çıkanları cezalandırma isteğidir. Yani siyasal husumettir ve devam ediyor” şeklinde konuştu.

1ha

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