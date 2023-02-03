Ali Karimi 2. golünü attı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un orta saha oyuncusu Ali Karimi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

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  • 03.02.2023 08:43
  • Güncelleme: 03.02.2023 08:43
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Ali Karimi 2. golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un orta saha oyuncusu Ali Karimi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Başakşehir’i 1-0 yenen Kayserispor’da Ali Karimi’nin sergilediği performans ve attığı gol taktir topladı. Maçın 50. dakikasında Gökhan’ın pasını iyi değerlendiren ve topu ağlarla buluşturan Ali Karimi, takımına galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

Bu sezon daha önce Alanyaspor maçında gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçındaki gol ile birlikte sarı kırmızılı forma altında attığı gol sayısını 2’ye yükseltti.

İHA

Kayseri Gündem
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