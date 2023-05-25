Ali Kınık Kayseri'de Hayranlarıyla Buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin teşkilatları ile birlikte, Ali Kınık konserinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilerken, Kayserililer konsere yoğun ilgi gösterdi.

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  • 25.05.2023 11:40
  • Güncelleme: 25.05.2023 12:24
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Ali Kınık Kayseri'de Hayranlarıyla Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP’nin teşkilatları ile birlikte, Ali Kınık konserinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilerken, Kayserililer konsere yoğun ilgi gösterdi.

‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından gerçekleşen Gençlik Şöleni’nden ünlü sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Mimar Sinan Parkı’nda gerçekleşen Ali Kınık konserine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan, AK Parti ve MHP il ve ilçe teşkilatları, Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanları, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrakları ile donatılan konser alanında Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç’a yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konser öncesi vatandaşlara hitap ederek; “Büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden hep birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemin fatihi sizlersiniz, bundan sonra görevi, nöbeti alacak sizlersiniz, bizlerin de sizlere olan güveni tamdır. Biz sizleri seviyor, güveniyoruz” dedi. Daha sonra ünlü sanatçı Ali Kınık, eşsiz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı Kınık, sevilen parçalarını alanı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirirken, konseri izleyenlerin telefonlarının ışıklarıyla oluşturduğu görsel şölen de renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Cumhur İttifakı’nı bir araya getiren konserde, birlik ve beraberlik mesajları verilerek, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyip, adeta gövde gösterisi yapıldı.

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İHA

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