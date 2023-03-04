Ali Koç, futboldan önce basketbol maçını izledi

Süper Ligin 24’üncü haftasında bugün saat 19.00’da Kayserispor ile Fenerbahçe maçını izlemek için Kayseri’ye gelen başkan Ali Koç önce basketbol maçını izledi. Kayseri’ye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’na geçti. Burada Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19’uncu hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe maçını izleyen Ali Koç taraftarlarla fotoğraf çekindi. Başkan Koç daha sonra Süper Lig maçını izlemek için RHG Enertürk Enerji Stadyumuna gitti.