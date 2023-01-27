Ali öğretmen kansere yenik düştü

Kayseri’de matematik öğretmeni Ali Benderli, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bünyan Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak çalışan Ali Benderli, bir süre önce kansere yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Benderli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Benderli’nin vefatı eğitim camiasını yasa boğarken, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yayımladığı taziye mesajında, "Bünyan Fen Lisesi matematik öğretmeni Ali Benderli’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.