**Ali Özkanlı Çocuklarla Buluşuyor: Kitap Şenliğinde İmza Günleri**

Kayseri Millet Bahçesi, 19-20 Nisan tarihlerinde çocuk edebiyatına gönül verenleri bir araya getirecek. 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında, gazetemiz yazarlarından eğitimci Ali Özkanlı, okurlarıyla buluşacak.

Dokuz gün boyunca açık kalacak fuar, çocuklara kitapların büyülü dünyasını keşfetme fırsatı sunarken, Özkanlı da kaleme aldığı ondan fazla çocuk kitabını imzalayarak okuyucularıyla doğrudan temas kuracak. Küçük okurlar için unutulmaz bir etkinlik olmaya aday bu buluşmada, edebiyatın çocuklara sunduğu renkli atmosfer bir kez daha hissedilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için tarih belli: 19-20 Nisan!

