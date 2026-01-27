Ali Veral'dan Kayseri'nin Hafızasına Yapılan Müdahaleye Tepki: 'Tarih Affetmez!'

Geri Adım Atılması Gerekiyor

Veral, Kocasinan Bulvarı özelinde yükselen tepkiler üzerine geri adım atılmasının, alınan kararların ne kadar sorunlu ve toplumsal meşruiyetten yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti. Aynı yanlıştan dönme iradesinin Seyyid Burhanettin Bulvarı ve Erciyes Bulvarı için de gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Seyyid Burhanettin ve Erciyes'in Önemi

Ali Veral, Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin Kayseri’nin manevi mimarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye hocalık yapmış bir âlimin adını bu şehirden silmeye kalkışmak, tarih bilmezlik ve manevi körlüktür" dedi. Erciyes’in ise Kayseri’nin dünyaya açılan yüzü ve binlerce yıllık coğrafi kimliği olduğunu belirtti.

Toplumun İradesi Yok Sayılıyor

Veral, bu şehirdeki kahramanlar, âlimler ve evliyaların bir bütün olduğunu ifade ederek, "Tarihsel şahsiyetleri tasfiye ederek geçici tercihlerle şehir inşa etmeye kalkışmak, hafıza yıkımıdır" dedi. Alınan kararların toplumla herhangi bir mutabakat olmaksızın alındığını vurguladı.

Kamu Vicdanı ve Hukukun Önemi

Veral, "Yasal yetkim var" demenin yapılan işi meşru kılmayacağını belirterek, kamu vicdanında karşılık bulmayan hiçbir işlemin meşru olamayacağını ifade etti. Hukukun ahlaktan ve toplumsal adaletten koparılmasının, sadece zorbalığı getireceğini söyledi.

Tarih Unutmaz

Ali Veral, tarih susmaz ve bu toplumun unutmayacağını hatırlatarak, "Seyyid Burhanettin Hazretleri gibi bir velinin adını silmeye yeltenenleri bu şehrin manevi terazisi asla affetmez" şeklinde konuştu. Yeni projelere isim vermenin mümkün olduğunu, ancak kadim isimlerin kaldırılmasına ve hafızadan silinmesine itiraz ettiklerini belirtti.

Veral, Kayseri’nin hafızasıyla oynamanın, bu şehri bir tabela gibi görmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bu şehir ve isimler birer emanet. Gün, emanete sahip çıkma günüdür" dedi.