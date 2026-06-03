Alış veriş Merkezinde Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açıldı

Kayseri için oldukça önemli olan Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı'nın şehir merkezine yakın Dünya Ticaret Merkezi gibi kamusal bir alanda yapmak yerine şehir merkezine uzak ve aynı zamanda özel bir alışveriş merkezinde yapılıyor olması bir ksım çevrelerce tepkiyle karşılandı.

Alış Veriş Merkezi'nde açılan programda konuşan Mehmet Türköz, “Milli Eğitim olarak mesleki eğitimlere yönelik bir hedefimiz var. Şu anda hedef %54, bunu da en az %65’e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu fuarın yapılma gayreti de bu, tanıma, tanıtmak ve yönlendirmek” dedi.

3-5 Haziran tarihleri arasında Kayseri Kumsmall AVM’de gerçekleştirilecek olan ve Kayseri'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı (KAY-MEF) açılış törenine Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, “Mesleki eğitim bizim göz bebeğimiz, birçok okulumuz var ama mesleki eğitim bizim en önemli konularımızdan biri. Her dönemin farklı algısı var, 60’ların algısı farklı, 80’lerin algısı farklı, 2000’lerin algısı farklı hatta 2010’dan sonra daha farklı bir algı içerisindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz ve anında bir bilgiye ulaşıyoruz. Milli Eğitim olarak mesleki eğitimlere yönelik bir hedefimiz var. Şu anda hedef %54, bunu da en az %65’e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu fuarın yapılma gayreti de bu, tanıma, tanıtmak ve yönlendirmek. Mesleki eğitim teorinin, pratiğe dönüştüğü bir alandır. Şu anda 64 tane okulumuz burada bir yıl boyunca yaptığı eserlerin bir kısmını bizlere sergileyecekler” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de “2 yıldan beri uygulamaya çalıştığımız Milli Eğitim Bakanlığı’mız tarafından ortaya koyulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli böylesi bir zeminde ortaya çıkmıştır. Eğitim sistemini yeniden güncelleyerek, müfredatı yeniden revize ederek %35’lik bir revize ile beraber artık sadece çocukların kazanımları değil aynı zamanda becerileri ile gündeme geleceği bir eğitim sistemini ortaya koymuş olduk. İşte bizde o bilginin beceriye dönüşmesinin vücut bulmuş halini bugün bu fuarda ortaya koymuş olacağız. Meslek liselerimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de göz bebeğimizdir. Yani aslında bir hayat hikayemizin ifadesidir. Her üretimin, başarılı bir sanayinin mutlaka ve mutlaka arkasında bir hikayesi vardır. Mesleki eğitimde işte böyle bir zamanda hikayesi olan bir eğitim alanıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirilirken, protokol stantları gezerek öğrencilerden eserleriyle ilgili bilgiler aldı.