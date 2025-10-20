Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da anıldı

Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde düzenlenen sempozyuma; AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakçı, Türkiye Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Alija İzetbegoviç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sabina Berberovıć, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ve ERÜ Dış İlişkiler Ofis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyum kapsamında ilk olarak, Kovaçi Şehit Mezarlığı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mezarı ziyaret edildi.

Mezarlık ziyaretinin ardından sempozyuma geçildi.

Sempozyumun açılışında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında süren savaş yıllarını duygulu şekilde andı ve en çok çocukların kendisini etkilediğini belirterek, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de konuşmasında İzzetbegoviç ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerinin özünde benzer değerlere dayandığını söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında İzzetbegoviç'in adaletin, inancın ve insan onurunun sesi olduğunu, düşüncelerinin her çağda anlam kazandığını vurguladı. Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Bugün burada yalnızca bir sempozyum açılışı yapmıyoruz. Aynı zamanda, adaletin, inancın ve insan onurunun sesi olmuş bir bilgenin, Aliya İzzetbegoviç’in, fikirlerine ve hatırasına vefa borcumuzu yerine getiriyoruz. Bu buluşma, onun düşüncelerinin sadece geçmişte kalmadığını, aksine her çağda yeniden anlam kazandığını gösteriyor. Çünkü Aliya, bir dönemin lideri olmanın ötesinde, insanlık için bir değerler rehberidir. Bizler, Erciyes Üniversitesi olarak bu anlamlı organizasyonda yer almayı, sadece bir akademik sorumluluk değil, aynı zamanda tarihsel bir görev olarak görüyoruz. Aliya İzzetbegoviç’in hayatı; adaletle siyasetin, inançla aklın, mücadelenin ve merhametin bir arada bulunabileceğini insanlığa göstermiştir. Aliya, hayatı boyunca en zor zamanlarda bile insan onuruna ve özgürlüğe olan inancından vazgeçmemiştir. Zulmün karşısında dimdik durmuş, umudunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. O, savaşın ortasında bile insan kalabilmenin mümkün olduğunu hatırlatan bir bilgedir. Bugün doğumunun yüzüncü yılında, bizler Aliya’nın şahsında yalnızca Bosna’nın bağımsızlık mücadelesini değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını temsil eden bir hayat hikâyesini anıyoruz.”

Erciyes Üniversitesi olarak sempozyumun paydaşları arasında olmaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, şöyle devam etti: “Erciyes Üniversitesi olarak, bu anlamlı sempozyumun paydaşları arasında yer almak bizler için sadece bir onur değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Çünkü biz inanıyoruz ki, bir bilgeyi anmanın en doğru yolu, onun fikirlerini geleceğe taşımaktır. Erciyes Üniversitesi, kuruluşundan bu yana ilimle vicdanı, bilimi ahlakla birleştirmeyi kendisine ilke edinmiş bir yükseköğretim kurumudur. Bu anlayış, Aliya İzzetbegoviç’in düşünce dünyasıyla derin bir bağ taşımaktadır. Bizim için üniversite, sadece bilgi üreten bir kurum değil; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini koruyan ve geliştiren bir vicdan merkezidir. Bu sempozyum, farklı ülkelerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek, Aliya’nın düşüncelerini bilimsel zeminde yeniden değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu yönüyle etkinlik, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda yeni araştırmaların, yeni fikirlerin ve yeni dostlukların başlangıcı olacaktır. Erciyes Üniversitesi, bugün olduğu gibi gelecekte de barış, insan hakları, demokrasi ve ahlaki liderlik konularında uluslararası akademik iş birliklerini sürdürmeye kararlıdır. Bizler, bu sempozyum vesilesiyle, bilginin insanlığın hizmetinde olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı bir kez daha vurguluyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi. Sempozyumda Bosna-Hersek Tarihi, Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı, Yetiştiği Siyasi, Dini ve Kültürel Ortam, Modern Bosna’nın İnşası, Doğu ile Batı Arasında Aliya İzzetbegoviç: Düşünce Dünyası ve Felsefesi, Savaş, Barış ve Aliya İzzetbegoviç’in Topluma Mesajları ve Basında Aliya İzzetbegoviç konularında akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

3 gün süren sempozyum, kapanış paneli ve değerlendirme, sonuç bildirgesinin sunumunun ardından sona erdi.