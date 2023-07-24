Kayseri’de polis ekipleri tarafından 17-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; alkollü araç kullanan 55 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini temin etme adına 17-23 Temmuz tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan 65 sürücüye, abartı egzoz kullanan 64 sürücüye, tehlikeli şerit değiştiren 45 sürücüye, tehlikeli araç kullanan 26 sürücüye, alkollü araç kullanan 55 sürücüye ve drift atan 6 sürücüye, yüksek sesle müzik dinleyen 46 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.