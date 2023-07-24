Alkollü araç kullanan 55 kişiye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 17-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda alkollü araç kullanan 55 kişiye cezai işlem uygulandı.

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  • 24.07.2023 14:42
  • Güncelleme: 24.07.2023 15:55
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Alkollü araç kullanan 55 kişiye cezai işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 17-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; alkollü araç kullanan 55 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini temin etme adına 17-23 Temmuz tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan 65 sürücüye, abartı egzoz kullanan 64 sürücüye, tehlikeli şerit değiştiren 45 sürücüye, tehlikeli araç kullanan 26 sürücüye, alkollü araç kullanan 55 sürücüye ve drift atan 6 sürücüye, yüksek sesle müzik dinleyen 46 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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