'Alkollü Mekânların Çoğalması ve Kayseri'nin Toplumsal Dokusuna Yaralıyor'

Altun, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Alkollü Mekânların Kontrolsüz Çoğalması

"Son bir yıl içinde Kayseri’de alkollü mekân sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Ancak bu artışın nasıl, neye göre ve kime göre yapıldığı belirsizdir. Ruhsatların hangi kriterlerle verildiği konusunda şeffaflık yoktur. Mahalle sakinlerinin, esnafın ve güvenlik birimlerinin görüşleri alınmamaktadır. Bu durum, belirli çevrelere özel bir kolaylık sağlandığını düşündürmektedir. Şehrimizin değerleri, aile yapısı ve huzuru ikinci plana itilmiştir."

'Alkollü Mekan Ruhsatını Kim Veriyor?'

Altun, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine seslenerek, "Bu ruhsatları kimlere veriyorsunuz? Bu kriterler neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde, okullara ve camilere yakın noktalarda bu tip işletmelerin çoğalması, Kayseri’nin kültürel kimliğine zarar veren bir uygulamadır. Şehrin kimliğini korumak, her belediye başkanının asli sorumluluğudur; bu mesele siyasi hesaplarla pazarlık konusu yapılamaz." dedi.

Şehit Cenazesi Ardından Alkollü Eğlence Programı

Erdal Altun, bir şehidin defnedildiği gün Kartal Şehitliği'nin yakınındaki Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde bulunan eğlence mekanında alkollü eğlenceler düzenlenmesini de eleştirerek, "Bir şehidimizin defnedildiği gün eğlence programı organize edilmesi, bu şehirde yönetim anlayışının vurdumduymazlığa dönüştüğünün açık bir kanıtıdır. Milletin en kutsal değerlerinden biri şehidine gösterdiği saygıdır. Ülke genelinde ulusal yas tartışılırken, Kayseri’de eğlence yapılması kabul edilemez. Bu, yöneticilerin toplumun nabzından ne kadar uzaklaştığının ve halkın acısıyla dertlenmediğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Altun, "Kayseri’nin yöneticileri, bu milletin ortak acılarına saygı duymayı öğrenmeli. Bu şehirde böyle bir yanlış bir daha tekrar etmemeli; edilirse bunun hesabını milletimiz soracaktır." diyerek sözlerini tamamladı.