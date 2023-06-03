Alkollü sürücü kazaya sebep oldu
Kayseri'de sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen aşırı hızlı araç, park halindeki işçi servisine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
- 03.06.2023 10:42
- Güncelleme: 03.06.2023 10:42
- 88
Olay, dün gece 01:30 sıralarında Talas Caddesi Cemil Baba Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aşırı alkollü ve hızlı olduğu öne sürülen sürücü A.Ö.'nün kullandığı otomobil, park halindeki işçi servisine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak rapor tuttu. Soruşturma kapsamında kazaya sebep olan sürücü gözetim altına alınarak emniyete götürüldü.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN