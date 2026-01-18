Alkollü sürücü polise yalvardı: 'Ekmeğim gider'

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nda yapılan denetimde, A.Ç. idaresindeki otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak alkol testi sırasında sürücü, “ekmeğim gider” diyerek işlem yapılmamasını istedi. Yapılan ölçümde 0,57 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Uzmanlara göre direksiyon başında alkol almak, refleksleri yavaşlatıyor, dikkat dağınıklığına yol açıyor ve kazaların en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Bir anlık keyif uğruna hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını riske atan sürücüler, aynı zamanda işlerini ve geleceklerini de kaybedebiliyor.

Bu olay, alkolün yalnızca sağlığa değil, toplumsal güvenliğe ve bireyin yaşamına da ağır bedeller ödettiğini hatırlatan çarpıcı bir örnek oldu.