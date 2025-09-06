Alkollü sürücünün kullandığı araç tramvay hattına girdi

  • Haberler
Sivas Caddesi'nde tramvay hattına giren otomobilini bırakıp kaçtıktan sonra geri gelen sürücü alkollü çıktı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. S.Ç'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tramvay hattına girdi. Sürücü daha sonra aracını bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü bir süre sonra kaza yerine geri geldi. Araç tramvay hattından çıkartılırken alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Haber Merkezi

