Alkollü sürücünün kullandığı araç yan yattı

Melikgazi İlçesinde sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç tramvay hattına girerek yan yattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesine  Sakarya Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde Sakarya Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. F.P. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattına girerek yan yattı. İhbar üzerine kaza alanına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü F.P.'nin 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaralanan olmazken araç ağır hasar aldı. Tramvay seferlerinde bir süre aksaklık yaşandı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla alandan çekildi.

Alkollü sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ehliyetine el konuldu.

Haber Merkezi

