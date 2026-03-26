Alkollü Sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Yaren, sınav gününde anıldı

Kaza, 19 Mart’ta Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E. idaresindeki otomobil, seyir halinde olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mercan ağır yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Mercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Kadir E. ise gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Mercan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Mercan, Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Kazada Mercan'ın ölümüne neden olan sürücü Kadir E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4’üncü sınıf öğrencisi Mercan için sınıf arkadaşları, sınav günü anlamlı bir anma gerçekleştirdi. Mercan’ın sırasına fotoğrafı, doktor önlüğü, karanfiller ve günlüğü bırakıldı. Arkadaşları günlüğe duygu ve düşüncelerini yazarak Mercan’ı andı. Sınıfta duygusal anlar yaşandı.

Diğer yandan Yaren Mercan için yarın saat 15.45’te anma programı gerçekleştirilecek.