  • Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira

Kayseri'de polis ekiplerinin tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettiği olayda, sürücü alkolmetreye üflemeyi reddetti. Hastanede yapılan kontrolde sürücünün 2,22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu kapsamda sürücüye 66 bin 78 lira cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi/Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası olayı için bölgeye intikali sonucu yapılan kontrollerde; Bahse konu olayı gerçekleştiren araç sürücüsü alkolmetreye üflemeyi reddetti, Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan etanol testi sonucuna göre şahsın 2,22 promil alkollü olduğu tespit edildi Araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; Alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, araç muayenesini yaptırmamak maddelerince toplam 66 bin 78 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında “Alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek’’ ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

