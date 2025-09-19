Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımı tam ve ağır kusur sayılıyor

Trafikte sürücülerin kurallara uyması, kazaların en aza indirilmesinde kritik rol oynuyor. Herhangi bir kaza durumunda ise sürücünün alkollü veya ehliyetsiz araç kullanması, ağır cezalarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Hukukçu Alperen Yalçın ise konuyla ilgili, “Kusurlu olan taraf belirlenirken karayolları trafik kanunu var. Bu kanun içerisinde hangi hallerde, ne şekilde trafik içerisinde hareket edileceği söyleniyor. Hangi yoldan, hangi aracın ne şekillerde çıkacağı belirleniyor. Burada önemli olan kırmızı ışıkta geçilmemesi, yaya geçişlerinde yayalara öncelik verilmesi gibi hallerde öncelikli olan tarafa önceliklerinin verilmesi lazım. Eğer bunlara uyulmazsa kişiler kusurlu olarak sayılıyorlar. Bununla beraber şahıslar eğer alkollülerse, ehliyetsizlerse tam ve ağır kusurlu sayılıyorlar. Ve özellikle alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın maddi cezalarının yanı sıra cezai yaptırımlarıda var, Türk Ceza Kanunu ve Trafik Kanunu bunu düzenliyor. Kişilerin bu konuda yargılanmalarına cevaz veriyor. Şimdi burada itiraz mercileri var, kaza gerçekleşse diyelim ki vatandaşımız şunu söylüyor diyor ki ben daha az kusurlu oldum ya da kusursuz olduğumu düşünürken bir kaza tespit tutanağı tutuldu. Burada kolluk kuvvetleri benim kusurlu olduğuma hükmetti. Halbuki benim herhangi bir şekilde kusurum yoktu. Biz de buna karşı sulh ceza hakimliğinden bir itiraz yoluyla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra asli hukuk mahkemelerinde bir tespit davası açarak bu tespit davası içerisinde toplanacak olan deliller, olay görgü tutanakları vesaire bu tarzdaki evrakları dosyaya kazandırarak yine kusurumuzun ne kadar olduğunu ya da kusursuz olup olmadığımız hususunda bir tespit yapılıyor” dedi.