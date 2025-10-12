Alkolün Gölgesinde Gece Kulübü Dehşeti: Baba ve Oğlu Darp Edildi

İddiaya göre, gece saatlerinde alkolün etkisiyle tansiyonun yükseldiği kulüpte taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan S.K., kendisi için gelen ambulansa binmeyi reddederek, saldırganların yakalanmasını bekledi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından ambulansa alınan S.K., ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Alkolün tetiklediği kavganın ardından soruşturma sürüyor.